包辦HBL新人王、MVP 南山黃瀚陞壓力大到夢遊

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（中央社記者陳容琛台北17日電）終結「5年4亞」的南山高中，在112學年度HBL逆轉摘下男子組冠軍，其中年僅高一的射手黃瀚陞包辦新人王、MVP，他透露之前壓力大到會夢遊。

連續3年與高中籃球聯賽（HBL）冠軍「擦肩而過」，南山今天在冠軍戰面對挑戰3連霸的光復高中，原本陷入雙位數落後，眼看又要再度鎩羽而歸，沒想到年僅高一的黃瀚陞挺身而出，在第4節飆進3顆三分球，幫助球隊「起死回生」，最後率隊以87比85險勝，搶下HBL冠軍金盃。

此役黃瀚陞上場27分鐘，全場飆進5記三分彈，攻下全隊次高19分，賽後也獲得新人王、最有價值球員（MVP）殊榮，並成為繼周士淵、高國豪後，HBL男子組賽史第3名包辦兩大獎項的球員。

「當然很開心，也給自己一個肯定，代表平常紮實訓練是有效的。」黃瀚陞說道。國小從事棒球運動的他，國中才開始接受正規籃球訓練，並在國三得到比較大的發揮空間，而且以精準的三分外線，贏得「神岡柯瑞」美名。

選擇HBL傳統名校南山，黃瀚陞在高一即穿上HBL球衣，他透露之前沒有想過打這個舞台，不僅在備戰期間一直做惡夢，甚至有時候壓力大到夢遊、說夢話，「今天前2節緊張到腳在抖，還好下半場中距離有調整，加上找回三分球的準度，整個壓力釋放感覺。」

值得一提的是，黃瀚陞昨役肩膀感到不適，南山教練楊宜峰特別載到桃園，接受台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿防護團的治療，因此黃瀚陞提到，這座MVP要獻給恩師，「沒有他就沒有我，哪個教練在關鍵時刻敢用高一球員，他是HBL最好的教練。」（編輯：李錫璋）1130317