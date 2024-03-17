強忍韌帶撕裂傷痛 HBL黃子芸開心與北一女隊友奪冠

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（中央社記者陳容琛台北17日電）強忍著內側韌帶撕裂的痛，北一女中主力中鋒黃子芸奇蹟般重返賽場，今天更與隊友一起拿下112學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍，她也感謝隊友幫忙扛起來。

在4強戰的前1週，黃子芸在友誼賽不慎導致嚴重膝傷，而且內側韌帶是2.5級撕裂傷，險些就要全斷，差點回不了球場。然而，原本評估至少1個月才能回到場上，黃子芸帶著強烈想和隊友一起拚的心情，在緊急接受玻尿酸治療後，奇蹟般地重返賽場。

黃子芸說道：「再痛的治療我都忍下來了，其實我在打針時痛到大吼大叫，甚至診所的人都在看到底發生什麼事，尤其跑步都很痛，但我都說不會痛，因為真的很想回到球場，與隊友一起完成，哪怕沒辦法回到以前的我。」

此役黃子芸僅上場4分鐘，留下2分、3籃板成績，不過北一女今天以68比61擊敗普門中學，以全勝之姿勇奪今年HBL女子組冠軍。黃子芸感謝隊友連自己的份一起努力，「開心她們替我扛下來，也感謝防護員每天都幫我治療到很晚，雖然過程很痛，但為了團隊還是忍下去。」

另名主力米靖恩則提到，一直相信隊友能夠做到，「很開心今天我有串連整支球隊，完成小駱姐對我的要求。」與米靖恩在高中攜手奮戰3年，黃子芸認為，米靖恩一直是很好的核心人物，「有她在大家都很安心，她是我心中的MVP（最有價值球員）。」

繼100學年度後再度稱霸HBL賽場，並終結「4年3亞」，北一女總教練駱燕萍賽後笑說，終於不是第2名，「即便中間有點亂流，備戰期間也遇到很多困難，但我給團隊100分，大家一起互相扶持、努力。」（編輯：張雅淨）1130317

112學年度HBL高中籃球聯賽女子組17日下午在台北小巨蛋進行冠軍戰，終場北一女以68比61逆轉勝拿下HBL隊史第2冠，比賽結束場邊北一女的球員們振臂衝出。 中央社記者翁睿坤攝 113年3月17日

112學年度HBL高中籃球聯賽女子組17日下午在台北小巨蛋進行冠軍戰，北一女鄒沛宸（圖白衣）以全場拿下13分的優異表現，助北一女以68比61擊敗普門中學拿下冠軍。 中央社記者翁睿坤攝 113年3月17日