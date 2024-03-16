HBL普門逆轉擊敗陽明 重返女子組冠軍戰

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（中央社記者陳容琛台北16日電）普門中學今天靠著李郁慈的關鍵4分，在HBL女子組4強戰以68比61逆轉擊敗陽明高中，繼106學年度後再度晉級冠軍戰，明天將挑戰北一女中。

普門曾於105、106學年度締造高中籃球聯賽（HBL）女子組2連霸，然而近4年卻始終無緣4強，甚至皆以第5名作收，讓教練李宜瑄先前形容，4強就像一道門檻，但普門終於在本季順利突破，再度擠身4強之列。

4強首戰與陽明上演激戰，普門一度處於落後局面，不過第4節絕地大反攻，尤其李郁慈在終場前攻下奠定勝基的關鍵4分，最後率隊以7分之差逆轉陽明，繼106學年度後再度取得HBL女子組的冠軍戰門票。

「真的很開心，也謝謝球員們，雖然開賽大部分時間都是落後，大家有緊張也有興奮，但每個人都相信自己、相信團隊。」普門教練李宜瑄說道。

明天將挑戰奪冠呼聲高的北一女，李宜瑄認為，在這個階段就是把最簡單的東西做好，並且在心態上有所準備，不能畏懼對手，「我們是扮演挑戰者，希望大家享受比賽，我們一定要笑著到最後。」

身為普門隊史首冠的主力後場指揮官，如今變成執掌兵符的教練，李宜瑄笑說，這次率隊晉級4強，除了具備傳承意義，也希望跟這群子弟兵好好打完最後1場比賽，「其實蠻捨不得，畢竟中間很多高低起伏，也有很美好回憶，不管輸贏我們都是最棒的冠軍隊球員。」

陽明教練李台英則提到，在傷兵過多情況下，今天僅有打了3節的好球，「今年我們沒有一個領導者，走到這裡我覺得已經很棒了。」她提到，球員對成功渴望還不夠強大，是之後自己需要學習的課題。（編輯：吳協昌）1130316

112學年度HBL高中籃球聯賽4強戰16日在台北小巨蛋開打，女子組普門中學下午與陽明高中交手，普門卓承沅（持球者）繳出13分11籃板雙十佳績，助隊拿勝挺進冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 113年3月16日

112學年度HBL高中籃球聯賽16日在台北小巨蛋進行4強賽程，普門中學李郁慈（中）替補上陣，拿下16分6籃板3抄截，助隊終場以68比61勝出，成功重返HBL冠軍戰。中央社記者張新偉攝 113年3月16日