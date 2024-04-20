楊勇緯柔道亞錦賽奪銀 教練劉文等認為可惜

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級未能迎來「金喜」，仍以銀牌作收，這也是他生涯在亞錦賽的第3面銀牌，教練劉文等直言：「有點可惜。」

東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯日前結束土耳其安塔利亞柔道大滿貫賽，隨即前往法國進行移地訓練，除了造訪法國柔道總會道場，還與當地俱樂部進行交流，期盼熟悉環境及歐洲選手的摔法，本週則轉戰香港參加亞洲柔道錦標賽，持續爭取巴黎奧運積分。

男子60公斤級首輪輪空的楊勇緯，16強兩度施展過肩摔，以2個半勝取得一本，擊敗寮國選手施喜恩（Soukphaxay Sithisane），8強則是祭出招牌三角固壓制印度選手葉達夫（Vijay Kumar Yadav），順利挺進4強。

楊勇緯4強戰面對21歲哈薩克新星塞瑞巴耶夫（Nurkanat Serikbayev），雙方在正規賽沒分出勝負、鏖戰至黃金得分，最後在楊勇緯不斷搶攻下迫使對手吞下第3次指導，直闖金牌戰，也報了去年世界柔道錦標賽落敗之仇。

金牌戰面對堪稱天敵的日本好手中村太樹，雙方過去2次對戰，楊勇緯皆以落敗收場，今天楊勇緯逼得對手先吞下2次指導，無奈進入黃金得分後，反被對手逮到機會壓制落敗，收下生涯第3面亞錦賽銀牌，同時是本季第2面獎牌，仍與亞錦賽首金擦身而過。

楊勇緯對戰中村太樹苦吞3連敗，教練劉文等接受中央社採訪時表示，中村太樹近2年才竄出頭，一開始對這名選手不太熟悉，不過有慢慢抓到他的比賽節奏，也有針對摔法研究。

劉文等強調，比賽中楊勇緯也有執行出想要的戰術，可惜最後遭到對手壓制，「如果他沒有成功的話，其實勇緯是有機會獲勝。」

接下來楊勇緯將以教練身分參與全國大專校院運動會，並備戰哈薩克大滿貫賽、世界柔道錦標賽，劉文等提到，在奧運積分截止後，預計還會再安排赴日移地訓練。（編輯：龍柏安）1130420