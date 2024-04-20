楊勇緯曾挫敗迷惘因一句話醒悟 從挑戰者變被人挑戰【專訪】

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）東奧柔道銀牌讓楊勇緯成家喻戶曉的「柔道男神」，也讓他從挑戰者變成被挑戰的目標，幾次國際賽挫敗一度動搖他的信心，直到從社群看到一句話，才讓他重新相信自己。

東奧銀牌讓柔道好手楊勇緯成家喻戶曉的「柔道男神」，也讓他從挑戰者變成被挑戰的目標，正在備戰巴黎奧運的他，現階段除精進技術也要調整心態，這將是奧運前他最重要的課題。（澄禹行銷提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年4月20日

無論是東京奧運還是杭州亞運， 楊勇緯 楊勇緯小檔案 姓名：楊勇緯 生日：1997年9月28日 身高：167公分 體重：60公斤 籍貫：台中市 運動啟蒙時間：國小三年級 學歷：台灣體育運動大學碩士班 獲獎紀錄： 2021年

卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌

安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌

亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌

東京奧運男子柔道60公斤級銀牌 2022年

亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銅牌

世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌 2023年

杭州亞運男子60公斤級金牌 2024年

亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銀牌 看更多 關閉 都締造了台灣柔道的第1次，包括柔道首面奧運銀牌，以及亞運首金，他靠著一步步努力，磨出一面面獎牌，看似風光，但在去年卻陷入前所未有的低潮。

時光倒轉至2023年上半年，當時楊勇緯不僅是獎牌絕緣體，還常在第1、2輪出局，這讓身經百戰的他開始困惑。楊勇緯接受中央社記者專訪時表示：「沒有辦法馬上知道自己問題出在哪裡，會不知道到底要往哪個方向努力會比較好，覺得有點捉摸不定。」

那段時間楊勇緯反覆思考，還是找不到答案，直到有一次在瀏覽社群網站時，看到一句話「解決焦慮最好方法就是做就對了」，讓他茅塞頓開。

楊勇緯透露，那句話點醒了他，讓他決定繼續相信自己，「不管這個東西是好或不好，至少往一個方向去努力，雖然現在還沒有看到成果，但一定會有效果」。

值得慶幸的是，2023年上半年的不如意，隨著楊勇緯亞運奪金那刻都拋到九霄雲外，他事後反思，在東京奧運前即使經歷挫敗，仍看得到自己成長的一面，但從巔峰到低潮，再從低潮往上的過程，他承認，這是過去從未有過的經驗。

「以前都是我在追別人，現在可能是別人都在追著我。」從挑戰者到角色，轉變成被挑戰者，楊勇緯現階段除了精進技術，也要調整心態，這將是巴黎奧運前他最重要的課題。

有了上屆奧運美好經驗，面對今年夏天的巴黎奧運，楊勇緯更能大方迎接挑戰，年初也再次赴巴黎參加訓練營提早適應，他期許自己能抱持著平常心，「把重心放在準備過程，現階段比賽無論輸或贏，都是要抱持學習心態去面對」。（編輯：龍柏安）1130420