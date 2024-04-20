楊勇緯國際賽穿金戴銀還有夢 想讓更多人認識柔道【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）昔日夢想當老師，到靠著柔道改善家境、為台灣贏得榮耀，對楊勇緯而言，奪牌固然風光，但能讓更多人認識柔道，讓學弟、妹相信夢想有機會達成，是他認為更有意義的事情。

從東京奧運柔道銀牌到杭州亞運金牌，「柔道男神」楊勇緯一再用獎牌替台灣柔道寫歷史，人氣也水漲船高，就連日前赴日本移地訓練期間，走在街頭也被台灣粉絲認出。他說，奪牌固然風光，但能讓更多人認識柔道，是他認為更有意義的事情。（澄禹行銷提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年4月20日

從東京奧運柔道銀牌，到杭州亞運金牌， 楊勇緯 楊勇緯小檔案 姓名：楊勇緯 生日：1997年9月28日 身高：167公分 體重：60公斤 籍貫：台中市 運動啟蒙時間：國小三年級 學歷：台灣體育運動大學碩士班 獲獎紀錄： 2021年

卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌

安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌

亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌

東京奧運男子柔道60公斤級銀牌 2022年

亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銅牌

世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌 2023年

杭州亞運男子60公斤級金牌 2024年

亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銀牌 看更多 關閉 一再用獎牌替台灣的柔道寫歷史，人氣也水漲船高，就連日前赴日本移地訓練期間，走在街頭也被台灣粉絲認出。

從開始爆紅的不適應，到現在已經能坦然面對，楊勇緯接受中央社記者專訪時表示，現在路上被民眾認出後，也感受到大家可以分辨柔道和跆拳道不同，「比較少人會說柔道是用踢的，代表是有在關注」。

楊勇緯平時不怕被粉絲認出，只擔心公共場合會引起騷動、影響旁人，以前曾被誤認為跆拳道選手的他笑著說：「被粉絲當眾叫楊勇緯，我覺得還好，但如果能夠說，是柔道楊勇緯，那更是滿分，代表知道我是柔道選手。」

比起在亞、奧運殿堂締造的成就，楊勇緯更想讓柔道在台灣發揚光大，他認為，可以讓更多人認識、學習柔道，對他而言，是最有意義的事情。

楊勇緯表示，希望透過自身影響力，讓更多還在柔道這條路奮鬥的的學弟、妹相信，只要努力，就有機會一步步實現夢想。

儘管現在已是家喻戶曉的柔道選手，事實上楊勇緯以前的夢想是當老師，他解釋：「因為自己覺得蠻有領導能力，但在學習柔道後，覺得自己好像也能夠用另外一個方式當個教育家（教導選手）。」

楊勇緯預計退休後將擔任教練，他認為，都是將自己所學或經驗分享給學生，無論是當教練或從事教職，和當初夢想並沒有差太多。

雖然還沒退休，性格務實的楊勇緯已穩健朝著目標邁進，在訓練的空檔，有機會就會返回母校機會為學弟、妹解惑，他大方地說：「學弟、妹有什麼想法，或是想要了解的東西，我會毫無保留地告訴他們。」（編輯：龍柏安）1130420