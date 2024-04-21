NBA季後賽騎士勝魔術 灰狼克太陽

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽今天開打，騎士在密契爾30分表現下以97比83擊敗魔術取得首勝；而灰狼與太陽的對決中，灰狼的愛德華茲豪取33分助球隊以120比95在系列賽中以1比0領先。

克里夫蘭騎士今天在主場出戰奧蘭多魔術，騎士的密契爾（Donovan Mitchell）主導戰局外，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也有16分和18個籃板，這讓騎士在籃板球以54-40領先對手，艾倫希望這場勝利能為7戰4勝制的東區首輪系列賽定下基調。

這場比賽中，騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）也拿下16分、11個籃板，賈蘭德（Darius Garland）也貢獻14分和8次助攻；不過，騎士仍沒忘了去年季後賽首輪敗給紐約尼克的慘痛教訓。

騎士大將密契爾因膝傷缺席了例行賽最終戰，但這似乎不影響他今天在進攻端的主宰力。

另一方面，魔術的班凱羅（Paolo Banchero）拿下24分，但魔術隊的12次失誤中，他就占了9次。

騎士全場有17次失誤，同時在第3節失去手感，讓魔術隊從半場落後12分的差距，縮小到只剩4分。

不過密契爾連進2球帶領騎士一波18-2的攻勢，第4節初騎士隊已將領先擴大到20分，奠定勝基。

而在西區明尼蘇達灰狼對上鳳凰城太陽的首輪系列賽首戰中，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）33分的火力輸出讓全隊以120-95擊敗對手。

愛德華茲在第3節拿下關鍵的18分，全場並有9個籃板，帶領灰狼在季後賽首輪旗開得勝。

灰狼明星湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下19分，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）12投7中拿下18分，至於法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也有14分、16個籃板。戈貝爾在防守端的壓力，是灰狼20年來首度在季後賽首戰拿下主場勝利的功臣。

太陽隊老將杜蘭特（Kevin Durant）17投11中拿下31分，不過太陽隊明顯在深度和體型不及對手。同隊的布克（Devin Booker）16投5中拿下18分，畢爾（Bradley Beal）貢獻15分，但太陽隊在籃板球上以28-52少於對手，內線得分上也以34-52不如灰狼。

灰狼與太陽第2戰將於美國時間23日繼續在明尼阿波利斯（Minneapolis）舉行，接著將移至鳳凰城（Phoenix）。

灰狼隊的愛德華茲在第3節領軍打出一波19-4的攻勢，在出幾次精彩投籃後，他張開雙臂向觀眾示意。

比賽還剩3分37秒時，戈貝爾將球撥開後，愛德華茲自杜蘭特手中抄球回攻，送上一記大力扣籃，為這場比賽提前畫上句點。

杜蘭特1年多前改披太陽戰袍，這位14次全明星、2枚總冠軍戒的球員，今天處於季後賽最佳狀態，讓防守排名全聯盟第一的灰狼束手無策。

但與杜蘭特和畢爾組成太陽「3巨頭」的布克今天表現乏力，他連上籃都有問題，更別說跳投；至於聯盟領先的3分射手艾倫（Grayson Allen）也3投不中，僅得4分。

灰狼的高薪球員提供了爭勝本錢，但他們在這個系列賽中的另一個優勢是替補球員，今天他們以41-18的優勢遠勝對手的板凳。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130421