陳鏞基敲超前3分砲 獅隊團隊3轟擊退龍隊

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天火力全開，林安可單場雙響砲，陳鏞基敲出超前比數3分砲，率獅隊以10比5擊敗味全龍隊，陳鏞基獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊在主場台南棒球場迎戰龍隊，獅隊一路有領先、被追平，也一度3分落後，但還是發揮火力搶下勝利。

獅隊1局下滿壘時靠對手失誤先馳得點，3局下1比1平手時林安可開轟、陽春砲幫球隊超前比數。

獅隊7局下2比5落後時再有得分攻勢，陳重羽率先敲出安打、邱智呈內野安打推進，2人出局後陳傑憲安打先追1分，陳鏞基3分砲、一棒幫球隊翻轉戰局，再靠潘傑楷、陳重廷、何恆佑接連安打添分，取得7比5領先。

獅隊8局下再添分數，林靖凱獲四壞保送、邱智呈打席靠失誤上壘，林安可敲出個人單場第2轟，3分砲為球隊拉大領先差距，獅隊順利搶勝。

林安可單場5打數敲出2轟，貢獻4分打點，為個人生涯第9度單場至少2轟；陳鏞基單場5打數敲出3安，包括1發全壘打、為勝利打點。（編輯：李明宗）1130423