成棒春季聯賽全越搶預賽14勝 躍居A組第1名晉級

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）成棒春季聯賽全越運動今天靠著日籍投手高塩將樹6局失3分優質先發，以5比3擊敗合庫，搶下預賽第14勝、排名躍上A組第1；台電則以1比2不敵台南市、分組排名第2。

113年全國成棒甲組春季聯賽今天賽前A組社會隊預賽前5名隊伍已確定，今天比賽結果則會影響名次順位與決定決賽對手，全越運動棒球隊今天與合作金庫棒球隊交手。

全越比賽前半段就積極搶分，2局上靠著接連安打、野手選擇攻占一、三壘，劉鎰嘉安打送回第1分，吳念庭補上安打攻占滿壘，滿壘時再獲得四壞保送擠回第2分。

全越3局上攻勢再起，古子恩安打開啟攻勢，2人出局後蔡岱霖二壘打添分，戴昊恩三壘打再送回分數，劉鎰嘉補上安打送回團隊第5分。

全越日籍先發投手高塩將樹前5局沒有讓對手得分，6局下續投有狀況，先投出四壞保送，1人出局後被陳毅宏敲出安打先掉1分，2人出局後被馬文修敲出2分砲，但及時回穩，沒讓合庫延續攻勢，幫助球隊搶勝、也拿下勝投。

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台灣電力公司棒球隊今天與台南市成棒隊交手，兩隊7局打完1比1戰成平手，8局下台南市隊靠著安打、滾地球跑回致勝分，台電終場以1比2吞敗。

全越今天搶勝，預賽戰績14勝3敗3和、躍上A組排名第1，台電預賽戰績14勝4敗2和、排名第2，合庫賽後戰績13勝5敗2和、排名第3，而4、5名依序為台北興富發隊、新北禾聯棒球隊，分組前5名確定取得晉級決賽門票。（編輯：張雅淨）1130430