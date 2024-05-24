射箭世界盃韓國站 雷千瑩、湯智鈞混雙止步8強

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（中央社記者黎建忠台北24日電）射箭世界盃韓國醴泉站今天進行的反曲弓混雙賽事，台灣由學姐雷千瑩、學弟湯智鈞搭檔，可惜在8強以2比6不敵墨西哥，無緣搶進4強。

世界盃韓國醴泉站台灣射箭代表隊共派出男子選手湯智鈞、林子翔、戴宇軒、魏均珩；女子選手雷千瑩、風佑築、邱意晴、李彩綺等人參賽。

其中在男、女資格賽射下台灣選手最高分的湯智鈞、雷千瑩，分別獲得混雙的參賽資格。今天在首輪輪空，16強以5比1輕取澳洲，8強對上勁敵墨西哥，首局以35比36落敗，第2局恢復水準，以高分39比38追回1局，雙方積分戰成2比2平手。

只可惜第3、4局，分別以38比39、35比36落敗，最終以積分2比6落敗，無緣搶進最終4強。

至於先前已經結束的團體賽事，台灣男團由資格賽取得積分前3高的湯智鈞、林子翔、戴宇軒組軍，但在8強以0比6不敵德國；女子團隊由雷千瑩、風佑築、邱意晴參賽，結果在16強以3比5不敵印尼遭淘汰。

今天下午將陸續進行男、女反曲弓個人賽事，台灣男、女共8名選手，仍有機會爭取獎牌。

台灣目前在巴黎奧運已經取得1席男子個人、1席女子個人、1席混合團體的參賽資格，預計6月18日在安塔利亞的奧運資格賽後，很有機會搶下男、女滿席的團體資格。（編輯：管中維）1130524