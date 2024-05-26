孫易磊日職二軍後援2局好投 站上英雄訪問舞台

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）日職日本火腿鬥士台灣育成選手孫易磊今天在二軍後援登板，2局好投無失分，賽後站上英雄訪問舞台；東北樂天金鷲隊的宋家豪則是在一軍登板，拿下本季第12次中繼成功。

火腿隊二軍今天對上巨人隊二軍的賽事，孫易磊在6局上、球隊1比0領先時登板，1出局之後雖然投出四壞球保送，不過接著三振掉松原聖彌，再讓中田步夢擊出三壘滾地球出局；7局上對首名打者投出保送後，讓大城卓三擊出雙殺打。

總計孫易磊用30球投2局，沒有被敲出安打，投2次保送、1次三振，沒有失分，最快球速151公里，目前防禦率還是0。最終火腿隊二軍以6比2擊敗巨人隊二軍，孫易磊奪下職業生涯首勝，賽後還與先發投手細野晴希一起站上英雄舞台訪問，為生涯首次，讓他相當驚喜。

根據日媒「日刊體育」報導指出，孫易磊賽後顯得相當興奮，自評這場比賽是旅日之後目前「最棒的比賽」，尤其指叉球更是狀況很好。關於孫易磊的養成，火腿隊二軍總教練稻葉篤紀表示，目前孫易磊要好好鍛鍊身體，「現在不是為了比賽結果，而是為了到更高層級，要提升球速及身體素質。」

日職一軍賽事部分，樂天金鷲隊與火腿隊交手的賽事，宋家豪在8局上、球隊1分領先時登板，一開始就出現保送，之後因為被盜壘、推進，一度面臨三壘有人危機，不過最後讓水谷瞬擊出右外野飛球出局，順利化解危機。

終場樂天以3比2奪勝，總計宋家豪用26球投1局、沒有失分，最快球速147公里，奪下本季第12次中繼成功。（編輯：張雅淨）1130526