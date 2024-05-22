小聯盟2A台灣內戰 李灝宇從陳柏毓手中開轟

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）美職小聯盟2A的3名台將今天同場競技，老虎隊的李灝宇從海盜隊的陳柏毓手中開轟，最終陳柏毓吞下敗投；另一場紅襪隊2A投手劉致榮先發3局狂飆8次三振，繳出好投。

老虎隊2A今天與海盜隊2A的賽事，李灝宇先發打第3棒、擔任二壘手，前2個打席與海盜隊先發投手陳柏毓對決，雖然1局下擊出雙殺打，不過3局下從陳柏毓手中轟出陽春全壘打，本季第4轟出爐。最終老虎隊2A以11比1奪勝，總計李灝宇5打數敲出1支安打，目前打擊率2成50。

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陳柏毓先發投4局，被敲出6支安打，包含李灝宇敲出的陽春砲，投2次保送、1次三振，失掉5分，最後吞下敗投，本季目前防禦率6.11。陳柏毓的隊友鄭宗哲今天則是先發打第5棒、守游擊，4打數敲出1支安打，目前打擊率2成02。

另一場2A層級的賽事，紅襪隊劉致榮今天先發登板對上洛磯隊2A的賽事，先發投3局，總共9個出局數中飆出8次三振，其中在第3局被敲出安打後，連飆出3次三振，凍結壘上跑者沒有失分。雖然紅襪隊2A最終以5比1獲勝，不過劉致榮無關勝敗，本季目前防禦率仍是0。（編輯：李亨山）1130522