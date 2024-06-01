陳韻文守住滿壘危機 獅教頭林岳平心驚膽跳

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（中央社記者陳容琛新北1日電）統一獅終結者陳韻文今天9局下一度製造滿壘危機，所幸最後力保不失，率隊以5比4氣走富邦悍將，賽後總教練林岳平笑說，簡直是心驚膽跳。

前5局打完陷入4分落後的獅隊，6局上吹起反攻號角追回2分，7局上在滿壘情況下，代打的林佳緯扮演關鍵角色，一棒追平比分，8局上則靠著陳重廷的高飛犧牲打，搶下超前1分。

然而，9局下終結者陳韻文卻陷入控球不穩狀況，被董子恩敲出安打後，又接連保送戴培峰、姚冠瑋，形成滿壘危機，面對池恩齊還投到2好3壞的滿球數，所幸最後飆出再見三振解危，讓獅隊驚險以1分之差獲勝，上半季封王魔術數字降至M14。

賽後為此役註解「心驚膽跳」，獅隊總教練林岳平透露，7局上的得分機會，本來就設定假如代打的林安可未能敲出安打，就再讓林佳緯代打，「不換也是輸的狀態，就賭一把，結果也賭對，佳緯其實很不錯。」

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一棒建功的林佳緯則提到，當下沒有想太多策略，尤其前1場沒有打得很好，因此今天上場差不多的球就做攻擊，而且在滿壘情況下，只要打出去就一定能分，「剛好運氣好被我碰到，很開心打出追平安打。」

此役獅隊先發投手古林睿煬主投5局失4分，靠著隊友火力支援逃過敗投，而中繼2局無失分的郭俊麟，從老東家手中拿下本季第2勝，「蠻享受對決之前的隊友，沒有想過撿到勝投，我覺得能幫忙吃幾局就吃幾局，只要不再失分，以球隊現在打擊狀況，絕對有機會逆轉。」（編輯：李亨山）1130601