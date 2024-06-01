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古林睿煬吸引逾10支美日球探觀察 林岳平勉要有信心

2024/6/1 17:02
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（中央社記者陳容琛新北1日電）統一獅「火球男」古林睿煬今天扛起對戰富邦悍將的先發重任，吸引超過10支美、日職球隊的球探到場觀察，獅隊總教練林岳平則勵他要有自信。

去年在亞洲職棒冠軍爭霸賽技驚四座，古林睿煬最快本季結束後能夠行使海外自由球員權利，而他在今年共累計7場先發，繳出3勝1敗、防禦率1.64成績，也成為許多球隊鎖定目標。

近期適逢玉山盃全國青棒錦標賽，不少球探來台挖掘潛力新星，並藉機觀察古林睿煬、味全龍新星徐若熙等中職強投，其中古林睿煬今天掛帥先發迎戰悍將，吸引超過10支美、日職球隊的球探到場，尤其日職包含樂天金鷲、讀賣巨人、千葉羅德及軟銀鷹等隊。

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林岳平接受媒體聯訪時透露，知道今天很多球探到場「驗貨」，不過他勉勵古林睿煬平常心面對，什麼時間該做什麼事，包含吃飯、睡覺，所有生活起居一切要正常，不要特別想表現、展現出不一樣的自己，「只要有自信，什麼都不會怕，希望他展現出中職投手的價值。」

昨天獅隊已經點亮上半季的封王魔術數字M15，持續朝著上半季冠軍目標前進，林岳平表示，還是必須專注在每1場比賽，並提到40歲老將陳鏞基近期有點疲勞，雖然還是可以比賽，但會讓他盡可能完全休息，進入6月重新調整球隊陣形。（編輯：李亨山）1130601

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