台灣女子棒球聯賽促運動平權 力邀蕭副總統開球

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（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣女子棒球聯賽今天舉辦開幕記者會，其中台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤在致詞時透露，已邀請到副總統蕭美琴擔任開球嘉賓。

已邁入第5屆的台灣女子棒球聯賽，是全台第1個專門為女子棒球設立的長期假日聯賽，本季將持續至11月，在全台6個縣市、9座球場進行60多場比賽。今年不僅規模擴大至13支球隊，還首次設立U12少女組，期盼更多年輕小將參與棒球，實現棒球運動的性別平權。

吳思瑤在致詞時表示，感謝政府投入資源幫忙，補助從6位數進入7位數，讓女子棒球獲得更多社會力量支持，「過去所有國家資源補助辦法對女性相對不友善，不過署長卻沒有第2句話。」體育署長鄭世忠允諾，明年也會大力支持，希望未來能創造更多賽事。

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吳思瑤更分享，總統賴清德本身是棒球迷，因此也當面邀請賴總統擔任轉播球評，並提到同樣熱愛棒球的蕭副總統已答應將擔任某一場比賽的開球嘉賓，「鼓勵所有人追求所愛，會打棒球的女孩子很帥。」

參加U12少女組、目前就讀景興國小的王苡歆接受媒體聯訪時表示，當初因為姊姊關係接觸棒球，最享受接到球、把球打出去的感覺，「這次參賽有一點緊張，不過也很期待，目標打到球就好，不要沒有成績。」（編輯：張雅淨）1130602