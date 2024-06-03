「統神」張嘉航捲失言風波 PCS夏季賽遭禁賽3場

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（中央社記者陳容琛台北3日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航日前捲入失言風波，在即將開打的PCS夏季賽遭禁賽3場，還須參加由獨立機構舉辦的教育訓練，否則可能面臨進一步的處分。

藝人黃子佼涉持有7部兒少性影像，引發社會關注，沒想到「亞洲統神」張嘉航在直播被問到此事時，卻逆風說出「沒那麼嚴重」，並提到大家都想與未成年人發生關係，甚至開玩笑表示自己也想，爭議言論引發各界抨擊。

隨著「英雄聯盟」太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽即將於6月8日點燃戰火，賽事官方銳玩遊戲（Riot Games）今天發表聲明表示，身兼戰隊地獄豬（Hell Pigs）選手的張嘉航，言論已經違反「Riot Games電競全球行為準則」第3、9條，因此決議將他禁賽至6月24日或地獄豬在PCS夏季賽的前3場比賽（以先達成者為準）。

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銳玩遊戲指出，在事件發生當下，張嘉航尚未註冊參加任何銳玩遊戲電子競技比賽的隊伍，所以沒有立即採取行動，不過當他在5月10日正式註冊成為今年地獄豬的PCS夏季賽選手時，銳玩遊戲立刻啟動對於潛在違反全球行為準則的紀律處分程序，並給予張嘉航提交陳述的機會。

如今確定禁賽張嘉航，銳玩遊戲更提到，他必須參加由獨立機構舉辦、內容包含公共傳播及使用社群媒體敏感性的教育訓練，並在60天內提供已經完成訓練的證明，若未能在指定期限內遵守，可能會再進一步的紀律處分。（編輯：李亨山）1130603