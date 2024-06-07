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鄭怡靜5局大戰逆轉勝 晉級WTT挑戰賽女單8強

2024/6/7 23:15
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣桌球好手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）薩格勒布挑戰賽女子單打16強賽，對戰新加坡對手曾尖，歷經局數1比2落後，連追2局，最終以局數3比2勝出，闖進8強。

1月在果阿球星挑戰賽封后的鄭怡靜目前世界排名第13名，本週出征總獎金8萬美元（約新台幣282萬元）、在克羅埃西亞舉行的薩格勒布（Zagreb）挑戰賽，面對排名第53的曾尖，過去3度交手雖以1勝2敗落居下風，但最近一次在杭州亞洲運動會對戰，由鄭怡靜獲勝。

鄭怡靜前3局打完以9比11、11比5、7比11落後，所幸及時找回節奏，第4局在陷入3比4劣勢時，以一波8比0強攻超車，以11比4扳平戰局。

決勝局鄭怡靜未給對手太多機會，直接以11比1攻勢迅速關門，8強賽將對戰早田希娜與大藤沙月「日本內戰」的贏家。

至於「師徒檔」莊智淵與高承睿男子雙打8強賽迎戰法國組合李布隆（Alexis Lebrun）與戈齊（Simon Gauzy），以1比3落敗，而馮翊新與黃彥誠則以0比3不敵新加坡組合郭勇與龐耀恩，無緣晉級。（編輯：李明宗）1130607

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