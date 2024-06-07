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WTT薩格勒布挑戰賽 鄭怡靜過頭關

2024/6/7 10:33
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）薩格勒布挑戰賽女單首輪上陣，以直落3橫掃印度選手高許，挺進16強賽，至於男單好手馮翊新不僅單打過關，雙打還晉級8強。

WTT挑戰賽本週移師克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）進行，世界排名第13鄭怡靜女單首輪碰上印度選手高許（Swastika Ghosh），雙方初次交手，鄭怡靜首局一度落後4分，費了一番功夫才以11比9拿下。

鄭怡靜次局面對對手緊追不捨，在6比6平手時，拉出5比1攻勢，以11比7再下一城，第3局更是乘勝追擊，以11比6獲勝，16強賽將對戰新加坡選手曾尖。

至於鄭先知儘管因趕場錯失上週阿根廷曼多薩（Mendoza）挑戰賽問鼎女雙冠軍的機會，所幸在格勒布挑戰賽單打有所斬獲，不僅資格賽連過3關，會內賽首輪更以局數3比1擊敗泰國選手帕拉南（Orawan Paranang），闖進16強。

其他台將部分，馮翊新單日2勝，單打以局數3比0淘汰比利時選手艾勒格羅（Martin Allegro），男雙則與黃彥誠再度攜手，以3比1扳倒香港組合，和「師徒檔」莊智淵與高承睿分頭搶下男雙8強門票。（編輯：陳政偉）1130607

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