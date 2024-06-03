WTT曼多薩挑戰賽 黃怡樺不敵日本對手獲銀

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（中央社記者黎建忠台北3日電）在阿根廷舉行的WTT曼多薩挑戰賽，台灣女單老將黃怡樺一路殺進今天的冠軍戰，可惜以8比11、9比11、11比9、3比11、4比11不敵日本對手森櫻，最終屈居亞軍。

現年39歲的黃怡樺今天在對上28歲的森櫻時表現不俗，首局開賽雖以1比5落後，但隨後追到7比7平手，只可惜仍讓對手開紅盤；第2局更是和對手拉鋸7度平手，無奈還是讓出第2局勝利。

第3局黃怡樺雖追回一局，接著或許受體力影響，發生多次失誤，導致第4、5局皆以大比分差落敗，無緣搶下冠軍獎盃。

另外，同樣在世界桌球大聯盟（WTT）曼多薩挑戰賽打進女雙決賽的台灣組合鄭先知、簡彤娟，則因後續賽程安排問題，臨時決定退賽，讓日本對手不戰而勝奪冠。

台灣桌球女團已取得巴黎奧運資格，3個名額除了「一姐」鄭怡靜和取得混雙資格的陳思羽篤定入選外，第3個名額競爭激烈，將取台灣在世界排名第3高的球員入選，目前看來就是簡彤娟、李昱諄、劉馨尹、黃怡樺4搶1局面。（編輯：張雅淨）1130603