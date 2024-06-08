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鄭怡靜不敵日本一姐 無緣WTT挑戰賽4強

2024/6/8 21:08
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今晚在世界桌球職業大聯盟（WTT）薩格勒布挑戰賽女單8強賽，以0比3敗給世界排名第5、日本一姐早田希娜，無緣4強，苦吞對戰3連敗。

WTT本週在克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）舉行挑戰賽，世界排名第13的鄭怡靜首輪以直落3過關，16強碰上新加坡對手曾尖，歷經5局苦戰，才以3比2勝出。

身為台將最後希望的鄭怡靜，8強賽遭遇到杭州亞運女單銀牌、日本選手早田希娜，對手不僅排名高居第5，也是日本巴黎奧運的主力。

雙方過去7度交手，鄭怡靜僅拿下2勝，近2次碰頭包括在去年杭州亞運以及今年5月沙烏地阿拉伯大滿貫賽都落敗。

鄭怡靜今天在5比6落後時遭遇亂流、連丟5分，以5比11將首局拱手讓人，次局前段戰況膠著，雙方差距不超過2分，鄭怡靜在8比7領先時，因失誤過多，對手趁機連拿4分、以11比8再下一城。

鄭怡靜連丟2局後，士氣也受影響，第3局以2比11落敗，無緣晉級。（編輯：李亨山）1130608

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鄭怡靜5局大戰逆轉勝 晉級WTT挑戰賽女單8強WTT薩格勒布挑戰賽 鄭怡靜過頭關
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