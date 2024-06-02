黃怡樺闖WTT挑戰賽女單決賽 台灣女雙連2週爭冠

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）在阿根廷舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽曼多薩站，39歲台灣女將黃怡樺以3比1擊退自家人鄭先知闖進決賽，而鄭先知儘管單打失利，但女雙與搭檔簡彤娟連2週都搶下決賽門票。

世界排名第91的黃怡樺去年曾勇奪世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站亞軍，今年2月則曾挺進曼徹斯特（Manchester）支線賽4強，這次在曼多薩（Mendoza）挑戰賽連過3關、躋身4強，碰上鄭先知，上演「台灣內戰」戲碼，等於為台灣提前預約1張決賽門票。

黃怡樺過去兩度在國際賽與鄭先知交手，都取得勝利，這次儘管先丟掉首局，但隨後連追3局，以7比11、11比9、11比7、11比9逆轉前進決賽，這也是她生涯首度闖進WTT挑戰賽決賽。

黃怡樺這次出征國際賽預計參加5站賽事，5月中從土耳其支線賽出發，到上週巴西以及本週挑戰賽，接下來還將轉往歐洲參賽，她接受中央社記者訪問時坦言，很有挑戰性，不僅考驗體力，還得盡快調整好生理時鐘。

女雙部分，台灣組合鄭先知與簡彤娟前一站剛在熱內盧（Rio de Janeiro）挑戰賽獲得亞軍，這次在曼多薩挑戰賽拿下2連勝後，4強賽因加拿大組合退賽，直接免戰、前進決賽，將與日本組合森櫻與長崎美柚爭冠。

其實，鄭先知與簡彤娟平時在台灣還有其他搭檔，國際賽也僅合拍過1、2次，這次攜手合作打出驚奇、連2週爭冠。

鄭先知表示，上週拿到亞軍，有一點驚喜，「我們就是告訴彼此，希望這站衝擊冠軍，冠軍賽對手也不好打，但我希望可以努力一下」。（編輯：黃世雅）1130602