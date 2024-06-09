耶南德茲滿貫砲大谷翔平打點進帳 道奇11比3輕取洋基[影]

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影片來源：MLB

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇打者耶南德茲今天晚間在客場轟出2支全壘打，包括8局上的滿貫砲，日本籍強打大谷翔平3局上也敲安掃進打點，兩人幫助球隊以11比3輕取紐約洋基。

耶南德茲（Teoscar Hernandez）於8局上從洋基投手康利（Tommy Kahnle）手中，敲出他生涯第5支滿貫全壘打，讓道奇取得8比2大幅領先。

稍早時，耶南德茲也在2局上扛出中外野陽春砲。這場比賽不僅是他本季第2次單場敲出至少2支全壘打，同時也是大聯盟生涯第18次。

此外，他於6局上擊出內野滾地球而進帳1分打點，整場掃進6打點，追平個人生涯單場最多打點紀錄。

擔任指定打擊的大谷翔平今天4打數擊出1支安打，並進帳1分打點，本季累計打擊率來到3成11，還有15轟、41分打點。

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）雖然單場扛出2支陽春砲，本季共有23轟，暫居大聯盟全壘打王寶座，但洋基投手群今天頻頻放火，終場就以3比11敗給道奇。

道奇贏球後，本季例行賽戰績來到41勝25敗，位居國家聯盟西區龍頭；洋基輸球後，戰績則下滑至45勝21敗， 暫居美國聯盟東區龍頭。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130609