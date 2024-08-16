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831大限前悍將再簽新洋將 左投班恩已抵達台灣

2024/8/16 13:23
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）在中華職棒8月31日登錄名單大限之前，富邦悍將今天宣布簽下左投班恩，目前已經抵達台灣，預計本週與球隊會合加入練球，作為登錄名單大限前外籍戰力更充沛的選擇。

今年30歲的班恩（Ben Braymer）是一名左投手，2016年至2022效力美國職棒華盛頓國民隊，最高層級曾在2020年上到大聯盟。班恩於去年曾加入美國獨立聯盟大西洋聯盟，不過去年5月被美職科羅拉多洛磯隊簽下、於3A發展。

班恩本季於5月中回到大西洋聯盟，7場先發繳出3勝2敗、防禦率3.55的成績，33局投出34次三振。班恩於7月初被墨西哥聯盟提華納公牛隊相中，成為球隊衝刺季後賽的輪值要角，在墨聯3場出賽拿下2勝，防禦率僅1.06，17局投出23次三振，並於7日墨聯季後賽中先發，投5局失1分。

悍將球團表示，目前班恩已經抵達台灣並展開自主訓練，預計本週與球隊會合。班恩則表示，很榮幸能夠來到中職，加入富邦悍將的大家庭，自己會調整至最佳狀態，幫助球隊拿下勝利。

目前悍將洋投還有羅戈（Nivaldo Rodriguez）、富藍戈（Enderson Franco）、藍力（Aaron Leasher）、杰戈（Jack Labosky），加上新洋投班恩共有5人，最後在「831洋將大限」前只能選擇4人。（編輯：陳政偉）1130816

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