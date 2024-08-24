本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

悍將註銷洋投杰戈 班恩25日開箱先發對統一獅

2024/8/24 17:24（8/24 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒「831洋將大限」即將到來，富邦悍將球團24日選擇註銷洋投杰戈（Jack Labosky）（圖）。杰戈本季在中職一共出賽5場皆先發，投30局拿下3勝2敗、防禦率2.40。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月24日
中華職棒「831洋將大限」即將到來，富邦悍將球團24日選擇註銷洋投杰戈（Jack Labosky）（圖）。杰戈本季在中職一共出賽5場皆先發，投30局拿下3勝2敗、防禦率2.40。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒「831洋將大限」即將到來，富邦悍將今天選擇註銷洋投杰戈，並留下先發洋投班恩、羅戈及藍力，以及後援洋投富藍戈，其中左投班恩明天將初先發登板對上統一獅隊。

中華職棒每一個球季的球員登錄大限都是8月31日，原本富邦悍將陣中洋投有羅戈（Nivaldo Rodriguez）、富藍戈（Enderson Franco）、藍力（Aaron Leasher）、杰戈（Jack Labosky），以及8月中才找來的班恩（Ben Braymer），5人之中要捨棄哪一人是大家關心的重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據中職官網今天的人員異動，杰戈遭到悍將球團註銷，另外新註冊了班恩，留下的3名先發洋投中，藍力、班恩都是左投。另外後援洋投富藍戈雖然近況不佳，不過悍將最終仍選擇了3先發加1後援的洋投配置。

杰戈本季在中職一共出賽5場都是先發、投30局，拿下3勝2敗，防禦率2.40。另外，新洋投班恩即將於明天初先發登板「開箱」，對上統一獅隊的先發投手古林睿煬，班恩之前受訪時表示，在二軍實戰調整有非常好的開始。（編輯：李亨山）1130824

班恩
831大限前悍將再簽新洋將 左投班恩已抵達台灣
杰戈
中職新莊戰因雨延賽 先發投手組合順延1天悍將新洋投杰戈17日先發 鋒總坦言一直有在找左投
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：