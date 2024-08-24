悍將註銷洋投杰戈 班恩25日開箱先發對統一獅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒「831洋將大限」即將到來，富邦悍將今天選擇註銷洋投杰戈，並留下先發洋投班恩、羅戈及藍力，以及後援洋投富藍戈，其中左投班恩明天將初先發登板對上統一獅隊。

中華職棒每一個球季的球員登錄大限都是8月31日，原本富邦悍將陣中洋投有羅戈（Nivaldo Rodriguez）、富藍戈（Enderson Franco）、藍力（Aaron Leasher）、杰戈（Jack Labosky），以及8月中才找來的班恩（Ben Braymer），5人之中要捨棄哪一人是大家關心的重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中職官網今天的人員異動，杰戈遭到悍將球團註銷，另外新註冊了班恩，留下的3名先發洋投中，藍力、班恩都是左投。另外後援洋投富藍戈雖然近況不佳，不過悍將最終仍選擇了3先發加1後援的洋投配置。

杰戈本季在中職一共出賽5場都是先發、投30局，拿下3勝2敗，防禦率2.40。另外，新洋投班恩即將於明天初先發登板「開箱」，對上統一獅隊的先發投手古林睿煬，班恩之前受訪時表示，在二軍實戰調整有非常好的開始。（編輯：李亨山）1130824