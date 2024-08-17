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台灣女子棒球聯賽開打 蕭副總統盼體育性別平權

2024/8/17 14:51（8/17 15:08 更新）
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第5屆U12台灣女子棒球聯賽17日在台南開賽，副總統蕭美琴（前中）到場為球賽開球。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月17日
第5屆U12台灣女子棒球聯賽17日在台南開賽，副總統蕭美琴（前中）到場為球賽開球。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）第五屆U12台灣女子棒球聯賽今天在台南開賽，副總統蕭美琴到場開球揭幕；蕭副總統表示，希望推動台灣體育領域性別平權，讓大家有機會打自己喜歡的球賽。

蕭副總統今天在台南市亞太國際棒球訓練中心揮棒擊球，揭開第五屆U12台灣女子棒球聯賽序幕。蕭副總統還和參賽小朋友們互動合影。看到自己19年前在天母棒球場的青春相片，讓她很開心，現場氣氛歡樂。

蕭副總統表示，19年來，台灣女性從球迷看棒球、打棒球比賽、再到國家級球場參加聯賽，這段路真的走了很久，她希望推動體育領域性別平權，也期待棒球成為全民運動，讓大家都有機會打自己喜歡的球賽。

蕭副總統說，巴黎奧運期間，台灣許多優秀女性突破自己、過去及傳統，成為台灣的驕傲和寶貝，這些在奧運場上的成就，都是數十年來一點一滴累積起來的，她希望小朋友從小有機會參與體育賽事，未來出現在國際舞台上。

蕭副總統表示，亞太國際棒球訓練中心是總統賴清德在台南市長任內推動的建設，大家可以感受到國家對體育的投資及珍惜每位選手。（編輯：郭諭儒）1130817

第5屆U12台灣女子棒球聯賽17日在台南開賽，副總統蕭美琴（2排左3）、台南市長黃偉哲（2排左5）等人出席，與參賽選手合影。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月17日
第5屆U12台灣女子棒球聯賽17日在台南開賽，副總統蕭美琴（2排左3）、台南市長黃偉哲（2排左5）等人出席，與參賽選手合影。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月17日
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