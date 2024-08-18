陳奎儒自費赴日參賽 110公尺跨欄鍍銀

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（中央社記者黎建忠台北18日電）「台灣欄神」陳奎儒今天在日本的富士北麓田徑公開賽，以13秒75的成績，在男子110公尺跨欄決賽拿下銀牌，證明他身上的傷勢已經逐漸康復。

現年30歲的陳奎儒，在東京奧運男子110公尺跨欄闖進準決賽，成為自1984年洛杉磯奧運吳清錦後的台灣第1人，可惜最終未能完成挺進決賽的目標。

去年的杭州亞運，陳奎儒在開賽前10天發生右腿肌腱撕脫性骨折傷勢，儘管仍前往參賽，但沒預賽沒跑完就退賽，這個傷勢也讓他沉寂了一陣子。幸好陳奎儒不輕易認輸，在沒有開刀的情況下，靠著自身努力復健，去年10月的全運會順利復出參賽。

今年6月，陳奎儒赴加拿大參加蒙特婁經典田徑公開賽力拚奧運達標，只可惜跑出13秒75仍無緣巴黎奧運。

陳奎儒這次到日本是自費參賽，同時也是第1次帶著太太和兒子一起出國。

陳奎儒在接受中央社訪問時表示，雖然保住銀牌，但對自己的成績還是不太滿意，尤其決賽後段有些失速還是需要改進，「不過感覺得出來，身體的狀況越來越好，目標還是希望可以再度成為名古屋亞運田徑代表隊成員」。（編輯：管中維）1130818