夏季甲子園4強2場逆轉秀 關東第一與京都國際爭冠

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（中央社東京21日綜合外電報導）第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天兩場4強戰均上演逆轉秀，關東第一高中以2比1擊敗神村學園高中；京都國際中學高中則以3比2逆轉青森山田高中。

神村學園4局上先得1分 關東第一7局下奪2分險勝

「日刊體育」報導，這是關東第一首度晉級夏季甲子園決賽，他們之前的最佳戰績為奪下1987年春季甲子園的亞軍。

此外，關東第一高中（簡稱關東第一）今天贏球是東京的隊伍繼2011年之後睽違13年殺進最後的冠軍戰，也意味著代表東京的球隊繼1995年之後，再度晉級決賽。

今天的4強戰，先攻的鹿兒島縣神村學園高校（簡稱神村學園）在4局上先得1分，4局結束時以1比0領先關東第一。雙方維持這個分差到7局上。

到了關鍵的7局下，後攻的關東第一靠第5棒打者越後駿祐敲出關東第一在這場比賽中首支安打後上一壘，之後再憑下一棒打者的犧牲打將一壘跑者推上二壘，接著第7棒打者熊谷俊乃介擊出右外野方向的二壘安打，替關東第一追平比分1比1。

而二壘的熊谷，靠著神村學園右外野手的守備失誤攻占三壘，接著第8棒打者市川步敲出二壘方向滾地球後，神村學園的二壘手沒接到球，讓關東第一再添1分，7局結束時以2比1扭轉局勢。

神村學園到9局上都沒再得分，也讓關東第一終場以2比1贏球。

關東第一在這場4強戰派出高三的大後武尊擔任先發投手，他主投5局失1分，6局上由高三的中繼投手坂井遼接棒，投了4局無失分，幫助球隊保持領先優勢。

坂井在本屆夏季甲子園的4場比賽皆擔任中繼投手，投了15又2/3局無失分，為球隊晉級貢獻良多。

另一方面，今天落敗的神村學園儘管無緣首度挺進夏季甲子園決賽，陣中的先發投手今村拓未今天投完8局，6局結束前未被敲出安打，表現亮眼，只不過7局下隊友守備出現亂流，最終被關東第一逆轉。

神村學園無緣晉級決賽。（共同社）

京都國際（圖）21日擊敗青森山田晉級決賽。（共同社）

青森山田首局奪2分 6局下被京都國際逆轉

今天第2場4強戰由青森縣青森山田高中（簡稱青森山田）對決京都府京都國際中學高中（簡稱京都國際）。

後攻的青森山田1局下，第4棒打者原田純希在1出局、一、二壘有人的情況下，揮出右外野方向帶有打點的安打，助青森山田先得1分。第5棒打者吉川勇大在1出局、二、三壘有人時，靠中外野方向的高飛犧牲打，替青森山田再添1分。1局結束時，青森山田以2比0領先京都國際。

青森山田的領先優勢維持到5局結束。接著進入關鍵的6局上，先攻的京都國際第5棒打者長谷川颯把握1出局、滿壘的大好機會，揮出右外野方向的安打，幫助京都國際追平比分2比2。

接著京都國際第5棒打者服部颯舞面對1出局、一、三壘有人的情況，敲出一支內野滾地球，替京都國際再添1分，6局結束時以3比2扭轉賽局，加上青森山田到9局下都沒再得分，京都國際最終以3比2奪勝，成功晉級決賽。

今天的準決賽落幕後，代表之前均未拿過夏季甲子園冠軍的關東第一與京都國際，將在23日上午的決賽爭取本屆賽事的最高榮譽。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130821