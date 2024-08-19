日本夏季甲子園4強陣容出爐 曾奪冠隊伍均出局

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（中央社東京19日綜合外電報導）第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）的8強戰結果今天出爐，確定晉級4強的隊伍為關東第一高中、青森山田高中、京都國際中學高中、神村學園高中。

關東第一2比1擊敗東海大相模 睽違9年晉級4強

日本放送協會（NHK）報導，東東京的關東第一高中（簡稱關東第一）今天在第一場8強戰中，以2比1擊敗神奈川縣東海大學附屬相模高中（簡稱東海大相模），睽違9年再度闖進夏季甲子園4強。

關東第一與東海大相模今天的守備均相當亮眼，到比賽中半段都未得分，不過先攻的關東第一7局上靠著隊長高橋徹平敲出一支左外野方向的陽春砲後，7局結束時以1比0領先東海大相模。9局上關東第一在1出局、3壘有人的情況下，靠第6棒的打者小島想生擊出一支帶有打點的內野安打再添1分。

儘管9局下1出局1、2壘有人的狀況下，後攻的東海大相模打者柴田元氣打出1壘方向滾地球，並靠關東第一的傳球失誤，得到1分，最終仍以1比2不敵關東第一，遭到淘汰。

關東第一今天的先發投手畠中鐵心的表現亮眼，以變速球為主的球路成功壓制對手打線，加上隊友防守綿密，在9局上中途被換下來之前，僅被敲出5支安打、失1分。

日媒「每日體育報」（Daily Sports）報導，曾經奪下2015年夏季甲子園冠軍的東海大相模今天出局，也代表今年將由沒拿過夏季甲子園冠軍的隊伍拿下優勝錦旗。

青森山田1比0險勝滋賀學園 首度闖甲子園4強

今天第2場8強戰由青森縣青森山田高中（簡稱青森山田），對上滋賀縣滋賀學園高中（簡稱滋賀學園）。

5局上雙方比數0比0的情況下，後攻的青森山田展現絕佳的防守能力，面臨2出局、1、2壘有人的關頭，被滋賀學園敲出1支右外野方向的安打，不過靠右外野手佐藤洸史郎的精彩回傳，封殺跑向本壘的二壘跑者，未讓滋賀學園得分。

6局下結束時，兩隊都還沒得分。不過青森山田7局下靠第5棒打者吉川勇大揮出他個人在本屆甲子園賽事中第一支安打，且帶有1分打點，成功幫青森山田先奪1分領先。

先攻的滋賀學園到9局上都沒得分，也讓青森山田最終以1比0贏球，首度闖進甲子園4強賽事。青森山田之前從未晉級春季甲子園或夏季甲子園的4強。

關西隊伍的對決 京都國際4比0完封智辯學園

京都府京都國際中學高中（簡稱京都國際）與奈良縣智辯學園高中（簡稱智辯學園）今天在第3場8強賽一較高下。

雙方到3局下結束時都沒得分，直到4局下，後攻的京都國際第8棒打者奧井颯大與第9棒的打者兼投手西村一毅，接連敲出帶有打點的安打，助球隊在4局結束時以2比0領先。

京都國際5局下靠第5棒打者長谷川颯，在1出局2壘有人之際，擊出帶有打點的右外野方向安打，替球隊再添1分，並以3比0領先對手。京都國際7局下再奪1分，終場以4比0擊敗智辯學園。

京都國際今天的先發投手西村一毅，主投9局完封對手。西村曾於京都國際在本屆甲子園的第二場比賽中擔任先發投手，他當時完封新潟縣新潟產業大學附屬高中。

京都國際今天贏球也代表睽違3年第二度晉級夏季甲子園4強。這兩支來自關西的球隊曾在2021年夏季甲子園4強戰中碰頭，不過當時的勝方是智辯學園。

神村學園8比2力退大社高中 連兩年晉級4強

今天壓軸登場的8強賽事為鹿兒島縣神村學園高校（簡稱神村學園），對決島根縣大社高校（簡稱大社）。

兩隊4局下結束時2比2平分。到了5局上，先攻的神村學園靠1次4壞保送、1支安打，以及大社守備失誤，再攻下1分，5局結束時以3比2領先。

7局上時，神村學園靠著3人連續敲出帶有打點的安打，一口氣再添4分，把比數拉到7比2。接著8局上，再得1分，終場以8比2擊敗大社，連續2年晉級夏季甲子園4強。

兩場4強戰8/21登場 搶奪8/23冠軍戰門票

兩場4強戰將在8/21舉行，當天第一場賽事由神村學園對上關東第一；第二場4強戰由京都國際出戰青森山田。兩場比賽的勝方預計在8月23日上午爭奪本屆甲子園賽事的冠軍。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130819