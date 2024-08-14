夏季甲子園 小松大谷爆冷3比0完封大阪桐蔭

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本石川縣小松大谷高校（簡稱小松大谷）今天在夏季甲子園第2輪賽事，以3比0爆冷完封傳統強隊大阪府大阪桐蔭高校（簡稱大阪桐蔭）。小松大谷本屆因接連擊敗強隊備受關注。

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在啟用屆滿100週年的日本甲子園球場展開第8天的4場賽事。

日本每日新聞報導，小松大谷今年是時隔3年3度出賽夏季甲子園，首輪賽事以8比4擊敗春季高校棒球九州大會冠軍大分縣明豐高校，一償宿願拿到隊史甲子園首勝。

今天在第2輪賽事對戰大阪桐蔭，靠著高三投手西川大智好投，全場壓制大阪桐蔭強力打線，僅投92球被敲5安取得完封勝。

西川本屆賽會防禦率2.40，今天主投9局僅用92球被敲5安，投出1次三振及1次四壞保送，無失分。西川不僅投得好，打擊表現也很驚人，本屆賽會打擊率高達4成29，今天4打數就有2安及1分打點。

日刊體育報導，在本屆賽會舉行前，大阪桐蔭總計在春季及夏季甲子園拿到78勝17敗，勝率高達8成21，沒想到今年夏季甲子園卻止步第2輪賽事，也是首度在夏季甲子園遭對手完封；如果包括春季甲子園在內，則是隊史第3場遭完封的賽事。

這場賽事前6局雙方都以0比0僵持不下，但小松大谷在7局上及8局上各攻下2分及1分，取得3比0領先；9局雙方未再得分，終場小松大谷就以3比0完封大阪桐蔭。

今天另一場賽事由今年日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）冠軍隊伍高崎健康福祉大學高崎高校（簡稱健大高崎）出賽奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園），終場健大高崎以1比2飲恨敗北，未能如願達成「春夏連霸」目標。

「春夏連霸」是指在當年春季甲子園與夏季甲子園都奪得冠軍。

後攻的健大高崎在1局下先馳得點取得1比0領先，但2局上被智辯學園追平，雙方一直僵持到8局打完都未再得分。

不過，智辯學園9局上攻得關鍵超前分，取得2比1領先，健大高崎未能在9局下得分，終場就以1分之差吞敗。

今天另外兩場賽事由京都府京都國際中學高校以4比0完封新潟縣新潟產業大學附屬高校，及福岡縣西日本短期大學附屬高校以13比0大勝三重縣菰野高校，勝隊都晉級下輪賽事。（譯者：黃名璽）1130814