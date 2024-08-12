2024日本夏季甲子園首轟出爐 創史上最晚紀錄

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（中央社東京12日綜合外電報導）第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天進入第6天賽事，廣陵高中以2比1逆轉熊本工業高中晉級；東海大學附屬相模高中的柴田元氣敲出本屆賽事首支全壘打，助球隊晉級，並寫下夏季甲子園最晚出現首轟的紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，今天第一場賽事由廣島縣的廣陵高中對上熊本縣的熊本工業高中。

廣陵高中今天派出高三的高尾響擔任先發投手。他在這次的賽事中備受矚目，主要以強而有力的直球投完9局，並送出9次三振，前6局只讓熊本工業高中敲出3支安打，失1分，表現出色。

儘管後攻的熊本工業高中在5局下得1分，5局結束時以1比0領先。不過先攻的廣陵高中7局上把握大好機會，在1人出局，2、3壘有人的情況下，第一棒打者的濱本遙大擊出右外野方向帶有2分打點的安打，幫助球隊攻下2分，在7局結束時以2比1逆轉局勢。

而高尾響在9局下，一度面臨1出局、2、3壘有人的險境，不過仍頂住壓力，投出這場比賽中最快的直球（達時速146公里）三振熊本工業高中的打者，接下來又透過變化球再度三振打者，助廣陵高中終場以2比1收下勝利，晉級下一輪賽事。

今天第二場賽事由神奈川縣的東海大學附屬相模高中（簡稱東海大相模），出戰富山縣的富山商業高中（簡稱富山商）。

先攻的東海大相模1局上與6局上分別得1分，到7局結束時取得2比0的領先優勢。

而東海大相模的先發左投藤田琉生，憑藉198公分的高大身材，以變化球與時速140公里的直球成功壓制富山商的打線，主投7局無失分，並投出13次三振。

東海大相模8局上再靠第8棒打者柴田元氣敲出本屆賽事首轟，替東海大相模在8局結束時以3比0拉大領先差距。接著9局上，東海大相模再添1分，終場以4比0擊敗富山商晉級。

今天第三場比賽，高知縣的明德義塾高中以7比0大勝鳥取縣的鳥取城北高中。

「日刊體育」報導，柴田元氣今天轟出的陽春砲，是本屆賽會進行到第19場比賽時才出現的第一支全壘打，改寫1960年使用木製球棒時在第17場比賽才出現首轟的最晚全壘打紀錄。

日本高校野球連盟（簡稱高野連）為防止投手等人遭打者揮擊出的球擊傷，今年春天舉行的第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）正式採用降低反彈力的新標準金屬球棒。除了採用低反彈新標準金屬球棒外，賽會也允許球員選擇木棒上場打擊。

而第96屆春季甲子園共31場賽事，僅出現3支全壘打，創1975年採用金屬球棒以來新低紀錄。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130812