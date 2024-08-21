台鋼雄鷹遭流感侵襲 王柏融、曾子祐掛病號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北21日電）中職台鋼雄鷹隊近期遭到流感侵襲，許多球員掛病號，主力王柏融、吳念庭都已經感冒很久，曾子祐昨天也有發燒症狀，郭永維則是因為得COVID-19而下二軍。

雄鷹總教練洪一中今天表示，上星期像是王柏融、吳念庭、林家鋐都得到流感，其中王柏融在16、17日賽事因為流感都沒有下場。洪一中指出，曾子祐昨天也因感冒發燒，「好在昨天比賽沒有打，但他也是拚命流汗，想要讓感冒趕快好。」

雄鷹今天要在新莊棒球場與富邦悍將交手，洪一中指出，部分球員的症狀已經比較緩解，不過郭永維因為是感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天被下放二軍，由黃劼希升上一軍。

洪一中也透露，近期球隊除了COVID-19、A型流感，還有很多球員感染腸胃炎，出現上吐下瀉狀況。洪一中指出，因為前陣子球隊移動距離長、坐車時間比較久，容易互相感染，「而且累的時候免疫力會下降，球員一整年都在打球。」

至於教練團部分，洪一中表示，因為他沒有坐同一台巴士，沒有被傳染，比較嚴重的是黃甘霖，上週在洲際還比賽到一半去醫院打針。（編輯：吳協昌）1130821