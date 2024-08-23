U15世界盃棒球賽余利亞敲超前安 率台灣擊敗日本
2024/8/23 09:41
（中央社記者謝靜雯台北23日電）U15世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰與日本隊交手，比賽前半段4分落後，後半段追分，6局先追1分，7局下余利亞敲出超前比數安打，幫助球隊以6比5搶下勝利。
U15世界盃棒球賽在哥倫比亞舉行，台灣預賽戰績4勝1敗，唯一1敗是輸給墨西哥，帶著2勝晉級超級循環賽（Super Round）複賽，台灣時間今天凌晨4時複賽首戰與預賽戰績全勝的日本隊交手。
台灣隊派出投手劉任右先發，前2局沒有失分，3局下1人出局後接連被敲2支安打，台灣隊換上楊至皓接手中繼，因為接連守備失誤、野手選擇失掉2分。
楊至皓5局下續投也遇到狀況，接連被敲2支安打，台灣隊換上吳壬睿接替投球，再因為接連失誤、野手選擇再掉2分。
台灣隊前5局沒能拿下分數，5局打完0比4落後，6局上靠著失誤、觸身球保送、安打攻占滿壘，滿壘時余利亞遭觸身球保送擠回第一分。
7局上許育傑率先敲出安打，2人出局後黃世堯二壘打延續攻勢，再靠著觸身球保送、失誤先跑回1分，林崴補上安打再添1分，余利亞二壘打、一棒3分幫助球隊翻轉戰局。
台灣隊6局下楊曜丞投1局無失分，7局下余念孝接手後援，雖再被日本隊拿下1分，但及時回穩、沒有多掉分數，替球隊守住勝利。
余利亞今天單場3打數敲出1支安打，貢獻4分打點，有關鍵安打表現，幫助台灣隊搶下複賽關鍵首勝，下一戰預計於台灣時間今天晚間11時30分與波多黎各交手。（編輯：陳政偉）1130823
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