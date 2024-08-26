安永盃棒球賽韓碩恆敲超前轟 台灣中油將與合庫爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）安永鮮物盃甲組成棒邀請賽分組預賽台灣中油今天與台北興富發隊交手，韓碩恆7局下敲出超前比數2分砲，率隊以4比1搶勝，明天將與合作金庫棒球隊爭冠。

安永鮮物盃棒球邀請賽7月底開打，總計8支球隊預賽分兩組舉行，但預賽前2天賽程打完，因為颱風凱米影響延賽，預賽最後一天賽程延至今天舉行，參賽球隊南華大學因為無法配合補賽時程，原訂今天與全越運動（安永鮮物）比賽裁定全越以9比0獲勝。

台灣中油（開南大學）棒球隊預賽前2戰分別擊敗列特博生技、台灣啤酒（國體大），今天與台北興富發成棒隊交手，兩隊前6局打完1比1僵持不下，7局下台灣中油2人出局後靠著陳佳賢內野安打、韓碩恆開轟，2分砲幫助球隊超前比數。

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台灣中油8局下再靠著失誤、盜壘、李安家安打多添1分保險分；台灣中油投手黃少詮先發投4局僅被敲出1支安打，投出4次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，楊家凱後援投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，奪下勝投。

台灣中油預賽3勝在A組排名第1，B組合作金庫預賽接連擊敗南華大學、全越運動，今天還有最後一戰將與台北市大交手，但賽前就確定在B組排名第1，台灣中油、合作金庫明天爭冠。（編輯：李亨山）1130826