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體育署公布113年游泳池查核結果 合格率92.11%

2024/10/24 17:58（10/24 19:41 更新）
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教育部體育署24日由副署長房瑞文（中）公布113年度全國公、私立游泳池查核作業結果，統計平均合格率達92.11%，但也呼籲南投縣、澎湖縣盡快回報初查結果，至於台北市也尚未回報複查結果，這都可能影響民眾知的權利。中央社記者黎建忠攝 113年10月24日
教育部體育署24日由副署長房瑞文（中）公布113年度全國公、私立游泳池查核作業結果，統計平均合格率達92.11%，但也呼籲南投縣、澎湖縣盡快回報初查結果，至於台北市也尚未回報複查結果，這都可能影響民眾知的權利。中央社記者黎建忠攝 113年10月24日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）教育部體育署為確保民眾游泳運動安全，今天公布113年度全國公、私立游泳池查核作業結果，除南投縣、澎湖縣未回報初、複查結果外，其餘平均合格率達92.11%。

根據體育署統計資料顯示，113年度公、私立游泳池列入查核家數共計481家，但其中有32家已停業、16家暫停營業、4家在查核時還未開放，初查實際家數429家，其中367家業者合格、62家業者部分項目不合格。

截至9月30日為止，進行複查的家數64家，其中30家業者已經合格，因此總合格家數397家，合格率為92.11%。

體育署副署長房瑞文在受訪時表示，每年體育署都會編列預算補助各縣市政府查核的人力，另外也呼籲南投縣、澎湖縣，盡快回報初查結果，至於台北市也還未回報複查結果，都可能影響民眾知的權利。

113年度游泳池查號項目共14項，其中以「游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，未符合衛生主管機關規定之標準」的違規情形最多。

運動設施組組長蔡文娟表示，不合格的情況大多是大腸桿菌超標，已經地方政府依據消保法第36條要求業者限期改善，若業者違規情形嚴重危害消費者生命、健康、財產，得要求業者立即停業。（編輯：吳協昌）1131024

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