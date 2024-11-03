NBA暴龍退休15號球衣 「飛人」卡特激動落淚

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（中央社多倫多2日綜合外電報導）美國職籃NBA退役球星「飛人」卡特今天回老東家多倫多暴龍，出席他15號球衣的退休儀式。暴龍對上沙加緬度國王之戰在中場時間為卡特升起球衣，這是暴龍第一個退休的球衣號碼。

運動媒體ESPN報導，在印有他名字和球衣背號的布幔升起前，卡特（Vince Carter）情緒激動對球迷說：「這其中的意義不僅是15號卡特，而是關於大家。無論你們是怎麼看待，那些回憶，今晚都隨著一起升上去了。」

除了家人到場，卡特的暴龍時期隊友麥格瑞迪（Tracy McGrady）、戴維斯（Antonio Davis）、威利斯（Kevin Willis）、歐克里（Charles Oakley）、皮特森（Morris Peterson）、布朗（Dee Brown）、威廉斯（Jerome Williams）、包格斯（Muggsy Bogues）都出席儀式。

暴龍球團總裁尤基利（Masai Ujiri）向歡呼的觀眾介紹卡特時表示：「他教會了我們飛翔。」

賽前記者會上，卡特發表談話時不能自已，多次停頓且頻頻拭淚。

卡特是NBA史上唯一橫跨1990年代、2000年代、2010年代、2020年代4個10年的球員，生涯打了22個球季，前7季曾效力暴龍。

卡特1999年菜鳥球季就獲選新人王，隔年入選明星賽，並勇奪灌籃大賽冠軍，且在他助陣下，暴龍打進成軍以來的首次季後賽。

雖然卡特生涯第一次季後賽就在首輪被紐約尼克橫掃出局，但他和暴龍隊2001年重返季後賽，並在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）贏得首輪第5戰而淘汰尼克。

今天比賽前，卡特回憶起那場系列賽的勝利，是他在暴龍度過的最美好回憶之一。

卡特因影響加拿大的籃球運動而備受讚譽，之後一代的NBA球員深受其影響，像是湯普森（Tristan Thompson）、前暴龍後衛約瑟夫（Cory Joseph）和現在的暴龍前鋒歐里尼克（Kelly Olynyk）等人。

早在暴龍時期，卡特就以出色的飛身灌籃能力贏得「加拿大航空」（Air Canada）稱號，但隨著傷勢增加且表現下滑，卡特的進攻變得較不積極，安於跳投而非突破和製造碰撞，因此面臨球迷批評。

2004年12月，卡特被交易到紐澤西籃網（現在的布魯克林籃網），之後多年，暴龍球迷對他一直滿懷憤怒和敵意，這是因為卡特曾要求暴龍將自己交易出去。

卡特2020年從NBA退休，當時他已經43歲，並於上個月入選美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1131103