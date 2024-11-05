林威助過去1年陪家人為主 談選擇富邦悍將原因

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將副領隊兼農場主管林威助今天在新莊球場舉辦媒體訪談，他表示，過去1年主要以陪家人、休息為主，因為感受到高層對他的肯定最終選擇悍將，盼協助年輕球員成長。

林威助曾在2021年、2022年帶領中信兄弟在總冠軍賽奪下8連勝、取得2連霸佳績，去年季中因「換助事件」臨時離開兄弟之後，超過1年都相當低調，直到富邦悍將在今年10月宣布林威助重返職棒，擔任悍將副領隊兼農場主管。

過去1年林威助較少在公開場合露面，他今天表示，過去1年大部分把時間留給家人，「因為我從小開始打球，幾乎都是在外地比較多、忙於賽事。」林威助也提到，這1年讓自己身體好好休息，「去年的時間非常寶貴。」

被問到是否有收到其他球隊邀請，林威助指出，有收到其他像是中職、日本球隊的聯繫，最終選擇悍將是因為感受到球隊高層對他的肯定，「而且職務非常明確，這次不是教練職位，我想接下來可以用另外一個角度幫助球隊，我決定挑戰，因此選擇富邦悍將。」

至於目前主要的工作內容，林威助表示，主要是協助年輕球員成長，在農場做出好的規劃、系統，打造出好的文化。林威助效力過日職阪神虎隊，過去在中信兄弟執教以日式球風聞名，不過他強調，「我們要去學習每個選手適合美式還是日式，來打造適合的風格，只要球員穩定成長、進步都是好事。」（編輯：李亨山）1131105