美職掀魚雷球棒風潮 林威助：擊球點較靠近身體

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（中央社記者楊啟芳新北2日電）美職大聯盟最近吹起「魚雷球棒」風潮，未來中職也可望看到，富邦悍將副領隊林威助強調，若以後在中職合格，使用魚雷球棒擊球點可以比較靠近身體，但還要看每個球員的適應。

美職紐約洋基隊今年開季後因為多名球員使用魚雷球棒，讓全壘打產量大增，掀起一陣風潮。與傳統球棒相比，魚雷球棒的甜蜜點更接近各個球員的擊球習慣，讓打者能提高擊球效率、掌握甜蜜點。

中職台鋼雄鷹隊的洋砲魔鷹（Steven Moya）想要下訂魚雷球棒，未來中職也可望看到有球員使用魚雷球棒，不過還須經中職聯盟球棒認證。

悍將副領隊兼農場主管林威助今天也談到魚雷球棒，他強調，最重要的一點就是這種球棒未來在中職合不合格，而且球員拿新球棒也要有一點時間適應。林威助指出，拿魚雷球棒的話，擊球點可以比較靠近身體，比較好判斷球種。

不過林威助強調，因為中職已經開季，還要看每個球員怎麼適應，「練習過後如果適合自己，可能也是一個方式，看個人習慣，因為球棒的型太多了。」

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曾經有多年旅美經驗的悍將球員張育成表示，「我覺得滿酷的，我自己本身也是打棒頭粗一點的球棒，很想試試看是什麼感覺。」張育成也笑說，希望魔鷹可以多訂幾支魚雷球棒，「讓我可以打看看。」

不過，張育成指出，一開始要換球棒也會先從練習時開始，比賽當然還是使用自己原本的球棒，「但如果真的有差，自己也可以在比賽試看看。」（編輯：李亨山）1140402