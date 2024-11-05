林威助對蔡佳諺有期待 提到年輕球員飲食重要性

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將副領隊兼農場主管林威助新上任，他今天表示，球員的練習態度都很好，其中對新秀蔡佳諺有很高期待，另外也點出有些年輕球員體型偏瘦，有建議要怎麼規劃飲食。

富邦悍將在10月21日宣布新聘任林威助擔任副領隊兼農場主管，目前他已經在悍將稻江訓練基地參與球隊事務。林威助表示，在這10多天訓練中，悍將球員的練習態度都很好，「比如說見到我、長輩都會打招呼。」林威助還笑說，陳真會用日文向他打招呼。

談到目前悍將陣中戰力，林威助指出，像是范國宸、申皓瑋等主力選手實力都很好，「只是今年有些選手礙於受傷，對球隊有戰力影響。」林威助也特別提到看好新秀蔡佳諺，認為打擊實力不錯，只是看轉播時，有看出守備方面需要加強。

蔡佳諺將赴澳洲職棒打比賽，林威助表示，「希望他有更多比賽經驗，球團有期待才會送他去澳洲，希望去歷練一些經驗，為明年球季做好準備。」

至於目前觀察到球隊需要改善的地方，林威助點出，有些年輕球員體型偏瘦，會跟球團建議怎麼規劃球員飲食，「職棒跟學生球隊是不一樣的，球季間會有疲勞期，沒有吃好、睡好的話很容易疲累，也容易受傷。最近二軍受傷的人滿多的，要一步一步去解決問題。」

林威助提到，有特別去問日職阪神虎隊之前的農場主管，建議身形比較瘦的球員一天要吃3000至3500卡路里之間的熱量，球員的飲食也要拍照上傳給營養師，「吃得好可以延長職業生涯壽命，必須要讓他們重新認知這點，這很重要。」（編輯：張雅淨）1131105