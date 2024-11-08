本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林海峰入選日本圍棋殿堂 棋壇「不死鳥」屢逆轉勝締造經典名局

2024/11/8 12:05（11/8 13:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅日圍棋名將林海峰。（中央社檔案照片）
旅日圍棋名將林海峰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）被棋壇譽為「不死鳥」的旅日圍棋名將林海峰，日前確定入選日本棋院的圍棋殿堂（圍棋名人堂），他表示沒想到會入選，但很榮幸跟隨恩師吳清源腳步。

師從吳清源的林海峰，年僅9歲即在全國圍棋賽贏得冠軍，隔年隻身赴日學棋，並在12歲取得職業棋士資格，開啟縱橫棋壇數十年的生涯，尤其在23歲獲得名人頭銜而一戰成名，掀起「林海峰旋風」，之後又在本因坊戰挑戰成功，成為史上第2名、也是非日籍首名同時具有名人和本因坊頭銜的棋士。

值得一提的是，林海峰的棋風堅毅、韌性十足，屢屢在棋賽中逆轉勝，締造很多經典名局，而他永不放棄的精神，也在棋壇被譽為「不死鳥」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

日本棋院日前宣布入選第21屆圍棋殿堂名單，其中林海峰與大竹英雄、菊池康郎一同入列。林海峰透露，完全沒有想到自己有機會入選圍棋殿堂，因此收到通知時非常驚訝，不過能夠跟上恩師吳清源的腳步，讓他感到無比光榮。

林海峰過去曾與日本圍棋名將大竹英雄共創「竹林時代」，如今兩人雙雙入選圍棋殿堂，林海峰說：「我覺得非常開心，尤其是與良師益友的大竹英雄同時入選。」而大竹英雄則提到，對於入選感到受寵若驚，「但很高興能與我尊敬的林海峰先生及已故的菊池康郎一同入選。」（編輯：龍柏安）1131108

圍棋大國手吳清源（右）1952年與當時年僅10歲的神童林海峰（左）對弈。林海峰隨後赴日本京都精進棋藝，被吳清源收為徒弟。中央社記者鄧錦輝攝　41年8月3日
圍棋大國手吳清源（右）1952年與當時年僅10歲的神童林海峰（左）對弈。林海峰隨後赴日本京都精進棋藝，被吳清源收為徒弟。中央社記者鄧錦輝攝　41年8月3日
圍棋大國手吳清源（中）、林海峰（右）和張栩本因坊（左）師徒三代2003年拜訪台灣棋院，一起下場和台灣職業棋士及棋院院生分成兩隊下連棋。（台灣棋院提供）
圍棋大國手吳清源（中）、林海峰（右）和張栩本因坊（左）師徒三代2003年拜訪台灣棋院，一起下場和台灣職業棋士及棋院院生分成兩隊下連棋。（台灣棋院提供）
#日本
#吳清源
#林海峰
延伸閱讀
開箱老照片》16歲棋士林海峰打破日本圍棋界最年輕升五段紀錄林海峰1400勝 圍棋史上第2人許皓鋐奪台灣圍棋亞運史上首金 父親感動又開心賴均輔擊敗世界第1申真諝 國手山脈盃圍棋賽稱王許家元圍棋十段衛冕成功 獲讚棋風世界最驚人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：