林海峰入選日本圍棋殿堂 棋壇「不死鳥」屢逆轉勝締造經典名局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）被棋壇譽為「不死鳥」的旅日圍棋名將林海峰，日前確定入選日本棋院的圍棋殿堂（圍棋名人堂），他表示沒想到會入選，但很榮幸跟隨恩師吳清源腳步。

師從吳清源的林海峰，年僅9歲即在全國圍棋賽贏得冠軍，隔年隻身赴日學棋，並在12歲取得職業棋士資格，開啟縱橫棋壇數十年的生涯，尤其在23歲獲得名人頭銜而一戰成名，掀起「林海峰旋風」，之後又在本因坊戰挑戰成功，成為史上第2名、也是非日籍首名同時具有名人和本因坊頭銜的棋士。

值得一提的是，林海峰的棋風堅毅、韌性十足，屢屢在棋賽中逆轉勝，締造很多經典名局，而他永不放棄的精神，也在棋壇被譽為「不死鳥」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本棋院日前宣布入選第21屆圍棋殿堂名單，其中林海峰與大竹英雄、菊池康郎一同入列。林海峰透露，完全沒有想到自己有機會入選圍棋殿堂，因此收到通知時非常驚訝，不過能夠跟上恩師吳清源的腳步，讓他感到無比光榮。

林海峰過去曾與日本圍棋名將大竹英雄共創「竹林時代」，如今兩人雙雙入選圍棋殿堂，林海峰說：「我覺得非常開心，尤其是與良師益友的大竹英雄同時入選。」而大竹英雄則提到，對於入選感到受寵若驚，「但很高興能與我尊敬的林海峰先生及已故的菊池康郎一同入選。」（編輯：龍柏安）1131108

圍棋大國手吳清源（右）1952年與當時年僅10歲的神童林海峰（左）對弈。林海峰隨後赴日本京都精進棋藝，被吳清源收為徒弟。中央社記者鄧錦輝攝 41年8月3日