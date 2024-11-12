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UBA世新女籃9人拚6連霸有挑戰 教頭：先專注當下

2024/11/12 18:44
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）世新大學在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級締造5連霸後，教練團和球員異動，接下世新女籃兵符的林紀妏今天說，球隊僅剩9人，目標先著眼於當下，並鼓勵球員比昨天更進步。

在原先世新大學女籃教頭何正鋒轉戰中信學院後，不少球員隨之出走，新賽季改由曾執教女子超級籃球聯賽（WSBL）台電女籃林紀妏帶兵。

世新上季班底新賽季僅剩游沁樺、李盈潔、邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮、林紫彤和張育瑄，總教練林紀妏接受聯訪時透露，今年球隊僅報名9人，並自嘲自己應該是全隊最高，她表示，陣中可用之兵約7人，對球員體能負荷將很大，須避免造成球員運動傷害。

儘管挑戰不小，林紀妏仍抱持著正面態度，她認為，一般球隊在比賽重要關頭時也大多只用7至8人輪替，雖然人少，但相信球員間更能瞭解彼此特性，有助於快速建立默契。

林紀妏也透過媒體喊話，趁機提前為明年招兵做準備，她表示，由於球員少，球員上場時間將更多。

不過，比起談論挑戰6連霸，林紀妏表示，更重要的是著眼於當下，希望球員能跟昨天自己比較，設法更進步，並積極解決所遭遇的問題。

面對球隊大幅換血，李盈潔表示，就做好分內的工作，分享自身經驗給隊友，帶領隊友成長。

李盈潔過去經歷過世新女籃輝煌時期，她坦言，相較於過去，現在能打的球員就這麼多，新賽季得設法調適輸球後失落的情緒。（編輯：陳政偉）1131112

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