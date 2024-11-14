防足球賽反猶攻擊再起 法以對決前巴黎增派警力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）歐洲國家聯賽法國對以色列之戰今天將在巴黎登場，有鑒於1週前荷蘭舉行足球賽時爆發暴力衝突，導致以色列球迷遭遇反猶攻擊，今天有數以千計警察部署於巴黎加強維安。

英國廣播公司（BBC）報導，巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）表示將派出4000名警察巡邏，2500名警力將部署於巴黎北郊的法國國家體育場（Stade de France），其餘將派駐到大眾運輸工具與巴黎各地。

此外，另有約1600名民間保全人員將在法國國家體育場值勤，還有一隻精銳反恐警察部隊將保護來訪的以色列足球隊。

努涅斯說：「由於地緣政治局勢極度緊張，這是一場高風險比賽。我們將不允許任何破壞公共秩序的企圖。」

荷蘭阿賈克斯足球俱樂部（Ajax）與特拉維夫馬加比隊（Maccabi Tel Aviv）7日在荷蘭舉行比賽時發生暴力衝突，使得今天這場歐洲國家聯賽（Uefa Nations League）足球賽受到嚴密檢視。

當時，荷蘭球迷在阿姆斯特丹街道追著以色列球迷打，歐洲各地的政治人物譴責這是「反猶主義回歸」。

法國國家體育場可容納8萬人，今天將僅開放1/4座位。在以色列政府提供建議後，預計將只有不到100名以色列球迷前往巴黎，但還有其他以色列支持者可能前往觀看比賽。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131114