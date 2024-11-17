火球男張峻瑋加盟軟銀 盼2年上一軍成讓人信賴選手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）19歲火球男張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，今天在日本舉行加盟記者會，張峻瑋盼2年內上一軍，成為可以讓人信賴的選手，自認個性好勝、不喜歡輸，展現強烈企圖心。

穀保家商畢業右投手張峻瑋高中階段就有達156公里火球，去年在U18世界盃棒球賽對美國投出代表作，先發投6.1局無失分、飆速154公里，率隊搶勝；今年則代表台灣打U23世界盃棒球賽也有好表現，獲得多支美日職球隊關注，最後加入日職福岡軟銀鷹隊。

軟銀球團今天在日本福岡市替張峻瑋舉辦加盟記者會，張峻瑋自評個性不喜歡輸，希望可以在頂尖棒球賽場上競爭；至於離鄉異地打拚，張峻瑋認為語言是最擔心的部分，但會努力學習，希望之後可以用日文跟隊友、教練團溝通互動。

軟銀隊球團總經理三笠杉彥評價，認為張峻瑋有很好的直球，投球時也非常有自信，期待他一步步成長為能對球隊有貢獻的球員。張峻瑋與軟銀隊簽下育成球員合約，選定背號153號。（編輯：張雅淨）1131117