台灣隊12強賽若進前3名有國光獎金 北市加碼10%

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）教育部體育署長鄭世忠指出，世界12強棒球賽台灣隊若打進前3名，每名球員將獲得300萬元至700萬元的國光獎金。台北市長蔣萬安今天表示，將再加碼10%獎金給台北市選手。

「臺北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」規定，設籍台北市1年以上的運動選手獲教育部頒發國光體育獎章時，台北市體育局將依其國光體育獎助學金加發10%獎勵金。

蔣萬安今天出席台北市績優環保志義工頒獎典禮前接受媒體聯訪指出，教育部已經宣布，若台灣隊打進12強賽前3名，將依據國光獎章規定發給每名球員獎助學金，所以如果奪冠，台北市選手可多拿新台幣70萬元。

鄭世忠昨天在臉書（Facebook）表示，台灣隊前進日本東京打12強賽複賽，依照國光獎章規定，如果奪冠每名球員可獲得700萬元，第2、3名分別是500萬元、300萬元。

此外，台灣隊雖已確定晉級複賽，今天仍有預賽最終戰。蔣萬安指出，台灣今天對上古巴，所以應援時不只敲鑼還要打鼓（打古巴），並邀請市民推薦古巴三明治及咖啡給他。（編輯：戴光育）1131118