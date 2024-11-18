12強棒球賽台灣隊若闖前3 新北8選手獎金加碼10%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）台灣隊挺進世界12強棒球賽4強超級循環賽，若台灣隊能闖進前3名，所有隊員將可獲國光獎金；來自新北的8名選手，市長侯友宜今天表示，將加碼頒予10%的獎金。

新北歡樂耶誕城運動派對從16日起，連續3天直播世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）賽程，首日雖敗給日本隊，但昨天大勝澳洲隊並確定挺進日本東京，參與4強超級循環賽。

運動派對今晚直播台灣對古巴的賽事，由於下起大雨，使得現場應援人數較前兩天減少，但仍有許多人熱血撐傘雨中看球賽，啦啦隊也賣力帶動現場氣氛，加油聲不斷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市政府發布新聞稿指出，市長侯友宜表示，台灣隊挺進4強複賽，若闖進前3名，每名球員將可獲得教育部體育署頒發的新台幣700萬元至300萬元國光獎金，但隊中來自新北市的8名選手，市府將加碼頒予10%獎金，也就是台灣隊若奪冠，每人可多獲得70萬元獎金。

體育局表示，台灣隊的陣容中，新北市籍的8名選手，分別是投手林昱珉、吳俊偉、陳冠宇；捕手林家正；野手岳東華、潘傑楷、邱智呈、陳晨威。（編輯：李淑華）1131118