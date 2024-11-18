台灣男足國際友誼賽擊敗新加坡 3比2奪勝終止連敗

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（中央社記者吳昇鴻新加坡18日專電）台灣男足今天在新加坡與新加坡男足的國際友誼賽中，終場以3比2獲勝，終止近期7連敗低潮。

台灣男足晚間在新加坡國家體育場與新加坡男足進行國際友誼賽。比賽開始後，台灣隊率先取得2分暫時領先，新加坡緊追在後拿下1分，但台灣隊隨後再添1分奠定勝基，儘管新加坡追加1分試圖力挽狂瀾，台灣隊終場仍以3比2拿下勝利。

中華民國足球協會在臉書發文表示，總教練懷特（Gary White）指出，新加坡隊在過去幾個月有明顯進步，新球員的加入與教練團的調整帶來了戰術上的新變化。「我們觀察到他們的邊後衛有頻繁助攻的傾向，我們已針對此情況制定計劃，並準備好應戰」。

隊長陳柏良則表達對比賽的期待，表示台灣隊訓練非常扎實，這場比賽不僅是檢驗訓練成果的機會，更是為粉絲獻上表現的時刻。

這場友誼賽是台灣男足為12月即將到來的東亞盃進行的關鍵準備賽。懷特表示，友誼賽是測試球員在壓力下表現的重要機會，剛剛結束了與強隊的世界盃資格賽，雖然過程艱辛，但球隊正在逐步成長。

懷特呼籲粉絲支持球隊，「發展是長期過程，我們不僅致力於短期勝利，更專注於球員的長期發展」。（編輯：韋樞）1131118