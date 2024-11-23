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棒球12強複賽圖文直播》5下郭俊麟投出保送後被敲安 台灣3比7落後
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12強台日大戰中市府前直播 擠滿觀眾吶喊加油

2024/11/23 19:16（11/23 19:26 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋對戰日本隊，台中市政府晚間在府前廣場舉辦直播活動，吸引許多民眾到場觀賽。中央社記者蘇木春攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋對戰日本隊，台中市政府晚間在府前廣場舉辦直播活動，吸引許多民眾到場觀賽。中央社記者蘇木春攝 113年11月23日
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（中央社記者蘇木春台中23日電）世界12強棒球賽台灣隊已提前確定晉級冠軍戰，今天對上日本隊為冠軍戰前哨戰，台中市府晚間在府前廣場舉辦直播活動，吸引許多民眾到場，並跟著呼喊加油口號，氣氛相當熱鬧。

世界12強棒球賽今天午場賽事，美國隊以6比5擊敗委內瑞拉之後，台灣攜手日本一同晉級明天的冠軍戰，今天複賽的台日大戰變成冠軍戰的前哨戰。

台中市府台灣大道市政大樓府前廣場，今天晚間舉辦賽事直播，一起集氣挺中華隊，現場並發送太陽餅給入場的民眾，傍晚陸續有許多球迷到場，賽事開場後廣場已擠滿觀眾席地而坐，並跟著吶喊加油口號，氣氛相當熱鬧。

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台中市長盧秀燕晚間也身穿球服到場與民眾觀看賽事，她上午出席清水國小重建工程動土活動時接受媒體聯訪時表示，雖然大家在家裡用手機看比賽很方便，但為幫中華隊集氣，市府今天也在市政府前廣場舉行直播，現場還準備2500個太陽餅，歡迎大家一起吃爆太陽餅、為國家隊加油。

台中市運動局說明，明天晚間6時冠軍戰，市府前廣場也將舉辦直播活動，建議民眾可搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往。（編輯：陳政偉）1131123

世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋對戰日本隊，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，市長盧秀燕（前中）也穿球服到場觀賽，與民眾一起為台灣隊加油。中央社記者蘇木春攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋對戰日本隊，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，市長盧秀燕（前中）也穿球服到場觀賽，與民眾一起為台灣隊加油。中央社記者蘇木春攝 113年11月23日
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