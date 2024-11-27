大馬檳城國際龍舟賽 台灣原住民隊伍奪銅

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）大馬檳城國際龍舟賽，台灣原住民隊長張智晨率「阿美青年龍舟隊」為台爭光，奪得銅牌佳績。

2024年檳城國際龍舟賽從23日起舉行為期兩天賽事，「阿美青年龍舟隊」是唯一代表台灣參賽隊伍，在這場12人級賽事龍舟隊中，包括鼓手許詩瑩（Panay.Kunu）、舵手林世偉（A TON CALAW）與10名男女槳手都是來自台灣花蓮、台東的阿美族與布農族勇士。

「阿美青年龍舟隊」昔日征戰多項龍舟賽事，戰果斐然。由於身為唯一代表台灣參賽隊伍，要與12個國家與地區的61支隊伍在檳城國際龍舟賽較技，台灣原民隊長張智晨（Tomas.Yayo）提早於賽前一個月召集原民勇士們在百齡橋下左岸河濱公園（百齡龍舟碼頭）訓練，風雨無阻。

阿美族槳手高怡華（Cihek.Olaw）說，他們雖然關注24日在東京巨蛋進行的第三屆世界12強棒球賽冠軍賽，但同一天也是龍舟隊決賽，絲毫大意不得，阿美族與布農族的槳手們都全神貫注龍舟賽事。

當賽事信號槍聲響起，這群阿美族與布農族的槳手們伴隨鼓手鼓點節奏，將力量從肩膀傳遞雙臂，整齊劃一地透過身軀轉動連續握槳入水、抓水與回槳，奮力與急速水流對抗。

「阿美青年龍舟隊」如同弩箭離絃般飛速前進，賽道上水花飛濺，最終分別在250公尺與400公尺組拿下銅牌佳績。

台灣原住民隊長張智晨賽後表示，阿美青年要像太陽一樣，擁有光的熱情與分享，也照耀大地，行走大地，原住民的心要像月亮一樣謙卑有禮，柔軟溫暖，更不能忘記這是源自古老文化的深邃智慧，「行走像太陽，心要像月亮，才是永遠」。

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他指出，這次龍舟賽事拿下銅牌，從初賽、複賽到最後晉級決賽，思思念念就是「要讓各國龍舟隊看見台灣」，希望為台灣爭光。

今年賽事有12個國家與地區共61支龍舟隊參賽，除地主國馬來西亞外，包括台灣、英國、荷蘭、日本、印尼、新加坡、汶萊、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、中國與香港，參賽選手逾1600人。「阿美青年龍舟隊」也是睽違5年之後再度參與檳城國際龍舟賽。（編輯：陳承功）1131127