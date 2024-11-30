陳鏞基稱讚吉力吉撈．鞏冠 有原住民勇士精神

（中央社記者楊啟芳台東30日電）世界12強棒球賽台灣隊這次在東京奪冠，吉力吉撈．鞏冠也將原住民文化推向國際，陳鏞基表示，吉力吉撈很有原住民勇士的精神，也期待未來更多原住民球員在國際舞台發光發熱。

12強台灣隊這次一路過關斬將，從預賽、複賽闖到冠軍戰，最後奪下世界第一榮耀。其中吉力吉撈．鞏冠的原住民族名字這次也在國際舞台上發光發熱，一開始是因為日本主播不知道怎麼念而引起話題，到了東京現場日媒也對他相當有興趣。

陳鏞基是中華職棒第1個登錄原住民名字（同步保留漢名）的球員，族名為MaYaw Ciru，談到這次吉力吉撈．鞏冠的名字在東京引起討論，他笑說：「我有聽到現場廣播講不太出來他的名字，我是覺得很好，身為原住民選手，為自己感到驕傲。」

陳鏞基提到，吉力吉撈．鞏冠一直以來都是這樣的個性、非常樂觀，「他是上了球場什麼都不怕的球員，很有原住民勇士的精神。」被問到是否期待之後有更多原住民球員在國際舞台上發光發熱，陳鏞基說：「當然會期待啊！能在國際賽場上發光發熱，是身為原住民運動員希望能看到的。」

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第31屆原棒協關懷盃在昨天開打，今天進行開幕典禮，陳鏞基曾是參與過關懷盃第1屆的小球員，成為職棒選手後就從不缺席關懷盃，今年也沒有例外。對此陳鏞基表示，「自從打職棒以來，每年都會回來關懷盃，哪怕只是拖場地，希望盡微薄力量幫助他們，這是身為職業球員最基本的事情。」

陳鏞基也期盼，「哪怕只是社區棒球，希望台灣國民一起了解棒球運動，向下扎根。」（編輯：陳政偉）1131130