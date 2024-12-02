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台灣隊12強棒球奪冠 陳傑憲等球員台南12/3遊行

2024/12/2 14:42
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（中央社記者張榮祥台南2日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」明天下午登場，遊行路段將交通管制，全面禁止汽機車於遊行車輛兩側行駛。

台南市府體育局今天指出，「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」將請來總教練林岳平、首席教練高志綱、球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、訓練員吳瑀政、防護員余婉綾出席。

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台南遊行預定明天下午4時登場，從台南市永華市政中心南島路口出發，途經建平路、永華路、夏林路，健康路到台南市立棒球場，遊行路段將採取交通管制，若欲加入遊行車輛須跟在壓尾車後方。

此外，遊行活動結束後，將在台南市立棒球場舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，棒球場下午3時開放入場，下午4時45分見面會開始，全程免費入場；Uni-Girls女孩、萊恩、盈盈將在現場同樂，台南市長黃偉哲也將在現場頒發獎金。（編輯：李淑華）1131202

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