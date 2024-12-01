林岱安點12強抗韓最關鍵 笑言朋友要陳傑憲簽名

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（中央社記者楊啟芳台東1日電）中職統一獅隊捕手林岱安今天與隊友蘇智傑一起到原棒協關懷盃回饋小球員，林岱安也有關注12強賽，認為首戰贏韓國非常關鍵，還笑說台灣隊奪冠後，有朋友跟他要陳傑憲簽名。

雖然受到世界12強棒球賽奪冠後續活動影響，今年參與關懷盃的職棒球員較少，不過往年常客林岱安、蘇智傑、王躍霖、王維中等現役球員仍到場回饋。林岱安表示，除了回饋小朋友之外，也可以跟家人一起來充電、散心，「不然職業每天比賽壓力都太大了。」

林岱安也有全程觀看12強賽事，他認為，這次所有比賽中第一場贏下韓國最關鍵，「整個氣勢完全打出來，第一場打開了之後壓力是不一樣的，而且對上韓國也會有不想輸的感覺。」

林岱安也樂見國手們多接一些活動，讓更多企業來支持，他笑說，還有很多朋友找上他，希望可以要到陳傑憲簽名。

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這次12強賽捕手林家正、戴培峰都扮演很重要的角色，身為捕手的林岱安指出，這次12強最大特色就是投捕勇於直接攻擊對方好球帶，「培峰、家正都是引導投手往中間去丟，但例行賽時因為打者比較熟悉投手，可能就要投比較邊邊角角。」

林岱安也稱讚這次12強投手群壓制力相當好，面對其他國家的強打可以壓制住，「我們投手很厲害。」林岱安提到，守備也是幫助投手相當重要的關鍵，「可以說這是守備最好的一屆。」（編輯：張雅淨）1131201